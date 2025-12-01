PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Barnin (Crivitz)

Sternberg (ots)

Am Nachmittag des 01.12.2025 wurde gegen 14:50 Uhr polizeilich 
bekannt, dass es in der Ortslage Barnin (Crivitz) zu einer größeren 
unklaren Rauchentwicklung kommen soll.

Vor Ort eingetroffen wurde festgestellt, dass größere Rauchmengen aus
einem Einfamilienhaus heraustraten, welches nur wenig später komplett
in Flammen stand.

Durch die umliegenden Feuerwehren rund um die Amtswehrführung Crivitz
konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude zwar 
verhindert werden, jedoch brannte das Einfamilienhaus vollständig 
aus. Da vor Ort ein Fremdverschulden nicht eindeutig ausgeschlossen 
werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Fahrlässiger 
Brandstiftung.

Der Sachschaden am Objekt beläuft sich auf geschätzte 500.000EUR. 
Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Brandort wurde 
beschlagnahmt. 

Polizeioberkommissar Apel
Polizeirevier Sternberg
Polizeiinspektion Ludwigslust

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

