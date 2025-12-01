Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Barnin (Crivitz)

Sternberg (ots)

Am Nachmittag des 01.12.2025 wurde gegen 14:50 Uhr polizeilich bekannt, dass es in der Ortslage Barnin (Crivitz) zu einer größeren unklaren Rauchentwicklung kommen soll. Vor Ort eingetroffen wurde festgestellt, dass größere Rauchmengen aus einem Einfamilienhaus heraustraten, welches nur wenig später komplett in Flammen stand. Durch die umliegenden Feuerwehren rund um die Amtswehrführung Crivitz konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude zwar verhindert werden, jedoch brannte das Einfamilienhaus vollständig aus. Da vor Ort ein Fremdverschulden nicht eindeutig ausgeschlossen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Fahrlässiger Brandstiftung. Der Sachschaden am Objekt beläuft sich auf geschätzte 500.000EUR. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Polizeioberkommissar Apel Polizeirevier Sternberg Polizeiinspektion Ludwigslust

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell