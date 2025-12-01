PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Güstrow und der Bundespolizeiinspektion Rostock anlässlich eines Gefahrenabwehreinsatzes am Güstrower Bahnhof

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich des Güstrower Bahnhofes zu einem Einsatz im Rahmen der Gefahrenabwehr unter Einbindung von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Güstrow und der Bundespolizeiinspektion Rostock.

Anlass der polizeilichen Maßnahmen war die bei der Polizei Güstrow schriftlich eingegangene Ankündigung einer Straftat. In diesem Kontext sind u.a. konzeptionell vorgeplante Absperrmaßnahmen im Bereich des Bahnhofes eingerichtet und auch der dazugehörige Vorplatz samt Busbahnhof vom Personenverkehr beräumt worden. Im Ergebnis der sofort intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungshandlungen konnte gegen 14:10 Uhr die mutmaßliche Gefahrenlage nicht bestätigt und die Ernsthaftigkeit der angekündigten Straftat verneint werden. Die Absperrungen wurden indes wieder aufgehoben. In diesem Zusammenhang kam es nach derzeitigem Stand bei sieben Zügen zu einer Verspätung von insgesamt 66 Minuten.

Der Kriminalpolizei obliegen nun die weiterführenden Ermittlungen, u.a. aufgrund des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren