Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Lkw-Fahrer missachtet Rotlicht - Unfall mit 30.000 Euro Schaden

Rostock (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:20 Uhr an der Kreuzung Hinrichsdorfer Straße / Brückenweg im Rostocker Stadtteil Dierkow zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 57-jährige deutsche Fahrer eines Pkw die L22 aus Richtung Nienhagen kommend in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Lkw eines 38-jährigen Polen zusammen, der nach derzeit vorliegenden Informationen aus dem Brückenweg kommend die rote Ampel überfuhr. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit dem Auflieger des Lkw.

Der 57-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

