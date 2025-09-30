Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Montag (29. September 2025) kam es gegen 07:55 Uhr in Geldern auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrbahn zwischen Busbahnhof und Bahnhof. Ein 21-jähriger Mann aus Geldern hatte, vom linken Gehweg der Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt kommend, die Fahrbahn betreten und war dann mit dem blauen Renault Modus einer 20-jährigen Frau aus Geldern zusammengestoßen. Diese war auf der Bahnhofstraße ebenfalls aus Richtung Innenstadt in Richtung Brühlscher Weg unterwegs. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern jetzt nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell