POL-OE: Schlägerei in Attendorn

Attendorn (ots) - Am Südwall in Attendorn überfiel ein unbekannter Tatverdächtiger am Montag, 27. Januar gegen 6.25 Uhr eine örtliche Spielhalle. Der Mann betrat mit einer Brechstange in der Hand die Spielhalle und drohte einer Angestellten. Er erbeutete vor Ort Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Schaden wird aktuell im dreistelligen Eurobereich eingeschätzt. Nach Zeugenangaben ...

