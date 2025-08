Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Wohnung, PM 1

Mannheim (ots)

Um kurz vor 09:30 Uhr wurde der Polizei am Mittwoch eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Schimperstraße gemeldet. Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort im Einsatz. Informationen hinsichtlich der Ursache des Brandes und über mögliche verletzte Personen liegen bislang nicht vor.

