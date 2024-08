Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Von der Straße abgekommen

Am Freitag landete ein Lkw bei Gerstetten auf der Seite.

Ulm (ots)

Kurz nach 19 Uhr fuhr eine 37-Jährige von Gerstetten in Richtung Altheim. Am Ende einer Linkskurve stieß sie mit dem rechten Vorderrad gegen einen Bordstein. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihren Fiat Ducato. Im weiteren Verlauf kippte das Fahrzeug um und landete auf der linken Seite quer auf der Landstraße. Die Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem 3,5 Tonnen Lkw auf 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die L1165 aus beiden Richtung bis kurz vor 22 Uhr gesperrt werde.

++++1668990

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell