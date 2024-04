Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Verkehrsunfallflucht // Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

March - Am 25. April 2024, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18 Uhr, stellte ein Pkw-Fahrer seinen schwarzen Seat Cupra auf einem Parkplatz in der Industriestraße in March-Hugstetten ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher/die Verursacherin verließ unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell