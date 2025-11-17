Feuerwehr Minden

FW Minden: Zwei Verletzte nach Kellerbrand in Minden Todtenhausen

Minden Todtenhausen (ots)

Am Montagmorgen um 5:25 Uhr wurde die Feuerwehr Minden zu einem Kellerbrand nach Todtenhausen alarmiert. Vor Ort kam dichter schwarzer Qualm aus den Fenstern des Erdgeschosses. Die Bewohner des Hauses berichteten über ein Feuer im Keller. Bei dem Versuch ihre Haustiere in Sicherheit zu bringen, erlitten die beiden Betroffenen eine Rauchgasintoxikation und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 3 Trupps unter Atemschutz im inneren des Gebäudes im Einsatz um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Der Rauch aus dem Keller breitete sich auf das gesamte Erdgeschoss aus und erschwerte die Löschmaßnahmen deutlich. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht war, wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Da der Brand die Elektrohauptverteilung und eine Unterverteilung stark beschädigte, wurde durch den ebenfalls alarmierten Energieversorger die Hauptzuleitung unterbrochen. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde das Gebäude an die Polizei übergeben, die Brandursache ist noch ungeklärt. Im Einsatz befanden sich neben der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst die Kräfte der Löschgruppen Kutenhausen und Todtenhausen. Eine Gruppe der Einheit Stadtmitte besetzte die Feuerwache und hatte in der Zeit einen Paralleleinsatz zur Unterstützung eines Rettungswagen. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Bremer Straße wurde durch die Polizei für die Zeit des Einsatzes vollgesperrt.

