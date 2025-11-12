Feuerwehr Minden

FW Minden: Verkehrsunfall auf B65

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde am 11.11.2025 gegen 15:45 Uhr auf die B65 zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der verunfallte PKW war in Höher der Ausfahrt zur Hausberger Straße von der Fahrbahn abgekommen und lag auf dem Dach im Grünstreifen,. Entgegen erster Meldungen war der Fahrer nicht eingeklemmt und ansprechbar. Er konnte das Fahrzeug jedoch aus eigener Kraft nicht verlassen. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst bei der Rettung des Patienten und sicherte mit der Polizei die Einsatzstelle ab. Neben dem Rettungsdienst und der Berufsfeuerwehr war die Freiwillige Feuerwehr Minden - Einheit Bölhorst-Häverstädt alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell