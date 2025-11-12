PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Minden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Minden

FW Minden: Verkehrsunfall auf B65

FW Minden: Verkehrsunfall auf B65
  • Bild-Infos
  • Download

Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde am 11.11.2025 gegen 15:45 Uhr auf die B65 zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der verunfallte PKW war in Höher der Ausfahrt zur Hausberger Straße von der Fahrbahn abgekommen und lag auf dem Dach im Grünstreifen,. Entgegen erster Meldungen war der Fahrer nicht eingeklemmt und ansprechbar. Er konnte das Fahrzeug jedoch aus eigener Kraft nicht verlassen. Die Feuerwehr unterstütze den Rettungsdienst bei der Rettung des Patienten und sicherte mit der Polizei die Einsatzstelle ab. Neben dem Rettungsdienst und der Berufsfeuerwehr war die Freiwillige Feuerwehr Minden - Einheit Bölhorst-Häverstädt alarmiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Minden
Telefon: 0571 8387 0
E-Mail: Leitung-Feuerwehr@minden.de
www.minden.de/112

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Minden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Minden
Weitere Meldungen: Feuerwehr Minden
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 06:58

    FW Minden: Brandgeruch im Gebäude löst Feuerwehreinsatz aus

    Minden (ots) - Die Feuerwehr Minden wurde am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr aufgrund eines Brandgeruchs in die Fischerstadt alarmiert. Mit Hilfe der Bewohner*innen wurde das Gebäude begangen und erkundet. Letztlich stellte sich heraus, dass im Nachbargebäude mit einem Laser gearbeitet wurde. Den dabei entsstandenen Geruch förderte die zugehörige Absaugung in der Nähe der betroffenen Wohnung ins freie. Dadurch ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 20:07

    FW Minden: Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW

    Minden (ots) - Der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Minden wurden gegen 16:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Ortsteil Kutenhausen alarmiert. Zwei PKW waren im Kreuzungsbereich Petershäger Weg / Feldweg miteinander kollidiert. Während ein Fahrer leicht verletzt wurde musste der Fahrer des zweiten PKW durch die Feuerwehr befreit und durch den Rettungsdienst versorgt werden. Aufgrund der ersten Meldung war neben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren