PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kontrolldruck zeigt Wirkung - Ergebnisse der Kontrollen "Fahren.Ankommen.LEBEN!"

Rostock/Neubrandenburg (ots)

Bei landesweiten Verkehrskontrollen hat die Polizei am gestrigen Tag an 49 Kontrollstellen insgesamt mehr als 850 Fahrzeuge überprüft. Anlass waren die Auftaktkontrollen der Verkehrssicherheitskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" für den Monat Dezember. Über 100 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz und legten ihren Schwerpunkt auf die Überprüfung von Alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum bei Fahrzeugführenden.

Der im Vorfeld angekündigte Kontrolldruck scheint Wirkung zu zeigen:

Lediglich zehn Verstöße wurden festgestellt - ein vergleichsweise geringer Wert, gemessen an der hohen Zahl der kontrollierten Fahrzeuge. Zusätzlich wurden zahlreiche andere Delikte, wie Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung, Gurt- und Handyverstöße oder auch Urkundenfälschungen festgestellt.

Die Polizei wertet dieses Ergebnis als Zeichen dafür, dass viele Verkehrsteilnehmende die Gefahren von Alkohol und Drogen am Steuer ernst nehmen. Dennoch werden die Kontrollen im gesamten Monat Dezember fortgeführt. Ziel bleibt es, die Sicherheit auf den Straßen des Landes konsequent zu erhöhen und Unfällen vorzubeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 08:16

    POL-HRO: 24-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen nach Raubstraftat in Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem ein 24-Jähriger am Abend des 02.12.2025 in der Güstrower Eisenbahnstraße Opfer einer Raubstraftat wurde. Laut Aussage des Geschädigten sei er gegen 20:15 Uhr im Bereich des örtlichen Jobcenters auf vier männliche Personen getroffen. Wie aus den weiteren Erkenntnissen hervorgeht, hätten ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:18

    POL-HRO: 17-jähriger Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Selmsdorf (LK NWM) (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Selmsdorf am gestrigen Montagmorgen, 01. Dezember, wurde ein 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 17-Jährige gegen 07:30 Uhr die Lübecker Straße in Selmsdorf in Richtung Lübeck. Offenbar bemerkte er dabei nicht rechtzeitig, dass der vorausfahrende Seat aufgrund der Rot zeigenden Ampel abbremste, und fuhr diesem ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 13:48

    POL-HRO: Zeugen gesucht - Verdacht der Trunkenheitsfahrt auf Schweriner Umgehungsstraße

    Schwerin (ots) - Die Polizei hat am gestrigen Nachmittag Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Gegen 17:35 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren