Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock - Weitere Ermittlungsmaßnahmen im Bereich Klein Upahl

Rostock (ots)

Im Zuge der laufenden Ermittlungen wegen des am 14.10.2025 im Bereich Klein Upahl (Landkreis Rostock) tot aufgefundenen Kindes werden im weiteren Umfeld des Auffindeortes des Leichnams am 04.12.2025 weitergehende Untersuchungen durchgeführt.

Ziel der Maßnahme, an der 22 Beamte der Ermittlungsbehörden beteiligt sind, ist das Auffinden weiterer Bezugsgegenstände zur Tat. Zu diesem Zweck sind auch Mitarbeiter der Technischen Einsatzeinheit der Landesbereitschaftspolizei MV mit Metalldetektoren im Einsatz.

Weitere Mitteilungen zu den aktuellen Ermittlungen werden ausschließlich per schriftliche Pressemitteilung an alle Pressevertreter erteilt.

