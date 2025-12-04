PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock - Weitere Ermittlungsmaßnahmen im Bereich Klein Upahl

Rostock (ots)

Im Zuge der laufenden Ermittlungen wegen des am 14.10.2025 im Bereich Klein Upahl (Landkreis Rostock) tot aufgefundenen Kindes werden im weiteren Umfeld des Auffindeortes des Leichnams am 04.12.2025 weitergehende Untersuchungen durchgeführt.

Ziel der Maßnahme, an der 22 Beamte der Ermittlungsbehörden beteiligt sind, ist das Auffinden weiterer Bezugsgegenstände zur Tat. Zu diesem Zweck sind auch Mitarbeiter der Technischen Einsatzeinheit der Landesbereitschaftspolizei MV mit Metalldetektoren im Einsatz.

Weitere Mitteilungen zu den aktuellen Ermittlungen werden ausschließlich per schriftliche Pressemitteilung an alle Pressevertreter erteilt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

    Parchim (ots) - Am 03.12.25 kam es aus bisher ungeklärter Ursache gegen 18:40 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße in Parchim. Durch die starke Rauchentwicklung klagten 10 Anwohner über Atembeschwerden, 3 von ihnen mussten stationär mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik aufgenommen werden. Der ...

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem ein 24-Jähriger am Abend des 02.12.2025 in der Güstrower Eisenbahnstraße Opfer einer Raubstraftat wurde. Laut Aussage des Geschädigten sei er gegen 20:15 Uhr im Bereich des örtlichen Jobcenters auf vier männliche Personen getroffen. Wie aus den weiteren Erkenntnissen hervorgeht, hätten ...

