POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rehna (LK NWM) (ots) - Gegen 12:50 Uhr des heutigen Tages kam es auf der B104 bei Rehna zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und zwei weitere schwer verletzt wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der in Richtung Rehna fahrende VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Transporter. Hierbei wurde der 50-jährige Fahrer des VW tödlich verletzt, ...

