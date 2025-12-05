POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Rostock (ots)
Die am 04.12.25 per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 20-jährige Frau aus Rostock ist wohlbehalten aufgefunden worden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock
