PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: 20-jährige Frau aus Rostock vermisst

Rostock (ots)

Seit dem 3. Dezember 2025 wird eine 20-jährige Frau aus Rostock vermisst. Letztmals wurde die Gesuchte am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr im Bereich Gehlsdorf gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://shorturl.at/sVgTj

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 166 cm groß
   - schlanke Statur
   - schulterlanges, schwarzes Haar
   - bekleidet mit dunkler Hose und dunkelblauem Pullover
   - hat möglicherweise einen grünen Plüsch-Dino bei sich

Weitere Informationen - insbesondere zur Bekleidung - liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Personen, die die Vermisste seit dem oben genannten Zeitpunkt gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Rostock unter 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 16:09

    POL-HRO: Störung des Schulbetriebs führt zu Polizeieinsatz

    Schwerin (ots) - Die Kriminalpolizei Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am heutigen Donnerstag zu einer Körperverletzung an einer Bildungseinrichtung im Schweriner Stadtteil Weststadt gekommen ist. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen soll ein 18-jähriger Schüler gegen 11:40 Uhr in der Schule mit einem Megafon lautstark auf sich aufmerksam ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 15:26

    POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 104 bei Rehna

    Rehna (LK NWM) (ots) - Gegen 12:50 Uhr des heutigen Tages kam es auf der B104 bei Rehna zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich und zwei weitere schwer verletzt wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der in Richtung Rehna fahrende VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Transporter. Hierbei wurde der 50-jährige Fahrer des VW tödlich verletzt, ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 12:44

    POL-HRO: Aggressiver Mann leistet Widerstand nach Sachbeschädigungen

    Ludwigslust (ots) - Nach mehreren Sachbeschädigungen und Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte ist ein 25-jähriger Mann am Mittwochabend in Ludwigslust in Gewahrsam genommen worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der junge Mann gegen 18.30 Uhr durch wiederholtes Treten die Scheibe einer Bushaltestelle in der Parkstraße beschädigt haben. Etwa zwei Stunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren