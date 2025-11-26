Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Kupferkabeln - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (25.11.-26.11.2025), zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, wurden auf dem RNV-Betriebsgelände in der Hauptstraße in Rheingönheim Kupferkabel im Wert von mehr als 30.000 Euro gestohlen. Bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und entwendeten diverse Kabeltrommeln. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Kabel durch mehrere Täter mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurden.

Haben Sie in der Nacht zum Mittwoch entsprechende Beobachtungen nahe dem Betriebsgelände gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell