Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (25.11.2025), gegen 20:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Salzburger Straße/Steiermarkstraße im Stadtteil Gartenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Die 22-jährige Fahrerin eines 3er BMW befuhr die Salzburger Straße vom Marienkrankenhaus kommend in Richtung Kärntner Straße. An der Kreuzung zur Steiermarkstraße übersah sie die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, ebenfalls 22-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin des Ford sowie ihre 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zudem wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7.500 EUR. Gegen die Fahrerin des BMW wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

