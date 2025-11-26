POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Ludwigshafen (ots)
Am Dienstagabend (25.11.2025), gegen 20:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Salzburger Straße/Steiermarkstraße im Stadtteil Gartenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Die 22-jährige Fahrerin eines 3er BMW befuhr die Salzburger Straße vom Marienkrankenhaus kommend in Richtung Kärntner Straße. An der Kreuzung zur Steiermarkstraße übersah sie die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, ebenfalls 22-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin des Ford sowie ihre 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zudem wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7.500 EUR. Gegen die Fahrerin des BMW wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
