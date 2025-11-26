Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.11.-25.11.2025) zwischen 22 Uhr und 04:30 Uhr, wurde in der Hilgundstraße in Rheingönheim, nahe der dortigen Schule, ein E-Bike gestohlen. Unbekannte brachen das Hoftor eines Mehrfamilienhauses auf und entwendeten das Rad. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 3.000 EUR.

Haben Sie im genannten Zeitraum im Bereich der Hilgundstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

