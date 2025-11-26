POL-PPRP: Einbrüche in zwei Wohnungen
Landau (ots)
Am Dienstag, den 27.11.2025, zwischen 07:00 Uhr und 16:10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße in Landau (Nähe Virchowstraße) ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Kosmetikartikel. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
