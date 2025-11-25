PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Derzeit sucht die Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers im Bereich Oggersheim nach einer Person, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Zeitler, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

