POL-PPRP: Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche
Ludwigshafen-Oggersheim (ots)
Derzeit sucht die Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers im Bereich Oggersheim nach einer Person, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.
