POL-PPRP: Nachtrag: Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Nachtrag zur Meldung von 19:04 Uhr https://s.rlp.de/3DkvAlu

Am Abend des 25.11.2025 kam es zu einer umfangreichen Vermisstensuche im Bereich Oggersheim. Ein 81-jähriger Bewohner eines Pflegeheims wurde zuvor vermisst gemeldet. Mehrere Stunden wurde mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers sowie eines Personenspürhundes nach der Person gesucht. Die Person konnte schließlich leicht verletzt in der Nähe des Bahnhofes aufgefunden werden und wurde medizinisch betreut.

