Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 25.11.2025, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 26.11.2025, 00:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Bosch-Straße (Nähe Sternstraße) ein. Die Eindringlinge durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten nach aktuellem Stand jedoch keine Gegenstände. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

