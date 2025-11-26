Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 25.11.2025, gegen 17:27 Uhr, überquerte ein Mann die Oderstraße in Höhe der Hausnummer 10. Nach aktuellem Ermittlungsstand achtete er dabei nicht auf den fließenden Verkehr und wurde von einem Pkw erfasst. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da er bislang nicht ansprechbar ist, konnte seine Identität noch nicht festgestellt werden. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt eine blaue Jeans, braune Schuhe sowie eine blaue Jacke. Auffällig sind zudem seine kurz geschorenen Haare. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

