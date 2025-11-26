PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bekiffter E-Scooter Fahrer gestoppt

Ludwigshafen (ots)

Am späten Dienstagabend (25.11.2025), gegen 23:15 Uhr, führten Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 sowie der Bundespolizei eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines E-Scooters in der Wattstraße durch. Der 25-Jährige rauchte während der Fahrt einen Joint und räumte ein, täglich Cannabis zu konsumieren. Außerdem führte der Mann verschreibungspflichtige Medikamente mit sich. Bei der Überprüfung des Rollers stellten die Polizeikräfte zudem fest, dass dieser gestohlen war. Der Roller wurde sichergestellt und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

