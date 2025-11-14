Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Diebstähle von Portemonnaies in Supermärkten - Präventionshinweise Ihrer Polizei

Husum (ots)

Die Kriminalpolizei Husum verzeichnet in den zurückliegenden Wochen einen Anstieg von Diebstählen in Supermarktfilialen. Den überwiegend weiblichen Geschädigten wurde ein Portemonnaie aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche gestohlen. Wir geben Hinweise zur Prävention und warnen vor diesem Phänomen.

Die Täter nutzen die Unaufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden aus, die ihre Handtaschen und Portemonnaies während des Einkaufens im oder am Einkaufswagen zurücklassen. Sie nähern sich in unbeobachteten Momenten und entwenden die Portemonnaies und das enthaltene Bargeld. Der Diebstahl wird oft erst an der Kasse bemerkt.

In einem Fall einer Kundin eines Discounters in der Bredstedter Straße entstand am Mittwochvormittag (12.11.2025) ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich.

Tipps Ihrer Polizei:

- Lassen Sie Ihr Portemonnaie oder Ihre Tasche nie unbeaufsichtigt in Ihrem Einkaufswagen zurück.

- Tragen Sie Ihre Wertgegenstände, wie Bargeld oder EC-Karten, stets direkt am Körper, wie z.B. in ihrem Portemonnaie in der Hosentasche.

- Achten Sie auf vermeintliche Kunden und Kundinnen, die sich wiederholt Ihnen und Ihrem Einkaufswagen nähern.

- Teilweise handeln die Täter arbeitsteilig. Während Sie durch eine Person in ein Gespräch verwickelt und z.B. nach Hilfe oder einem bestimmten Produkt gefragt werden, entnimmt eine weitere Person Ihre Wertgegenstände aus der Tasche oder dem Einkaufswagen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell