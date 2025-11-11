PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Junge wird zu Boden gestoßen - Polizei sucht den Geschädigten

Kropp (ots)

Am Nachmittag des 22. Oktober 2025 (Mittwoch) kam es nach ersten Erkenntnissen im Rheider Weg in Kropp zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Jugendlichen.

Der Beschuldigte, ein 65-jähriger Brite, begegnete auf dem Gehweg zwei Jugendlichen, augenscheinlich im Alter von 15 Jahren. Einer der beiden wurde durch den Mann unvermittelt zu Boden gestoßen. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde von der örtlichen Polizei aufgenommen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu Geschädigten oder seinem Begleiter machen? Zeugen und die Jugendlichen werden gebeten, sich bei der Polizei Kropp unter 04624 4506680 oder per Email unter kropp.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Anna Rehfeldt
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

