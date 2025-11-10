Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup: Räuberische Erpressung - Angestellter einer Spielhalle mit Schlagstock bedroht

Süderbrarup (ots)

Am Sonntagabend (09.11.2025) kam es in einer Spielhalle in Süderbrarup zu einer schweren räuberischen Erpressung. Der Täter flüchtete unerkannt.

Um 21:56 Uhr betrat der männliche Einzeltäter die Örtlichkeit und bedrohte den anwesenden 56-jährigen Mitarbeiter mit einem Schlagstock. Hierdurch erzwang der Täter die Herausgabe eines Bargeldbetrags in dreistelliger Höhe, mit dem er vom Tatort flüchtete.

Eine umgehende Nahbereichsfahndung der Polizei führte nicht zum Antreffen des Täters.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20 bis 25 Jahre alt - deutschsprachig - bekleidet mit einer dunklen Baseballcap, dunkler Jacke mit Kapuze oder Kapuzenpullover und dunklen Handschuhen

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise:

Wer hat gegen 22:00 Uhr und im Zeitraum davor die beschriebene Person in der Nähe des Tatorts in der Großen Straße gesehen?

Wer hat anderweitige Kenntnisse von der Tat oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Tel.: 04621-84311 oder per E-Mail an sg2.schleswig.kpst@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell