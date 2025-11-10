PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup: Räuberische Erpressung - Angestellter einer Spielhalle mit Schlagstock bedroht

Süderbrarup (ots)

Am Sonntagabend (09.11.2025) kam es in einer Spielhalle in Süderbrarup zu einer schweren räuberischen Erpressung. Der Täter flüchtete unerkannt.

Um 21:56 Uhr betrat der männliche Einzeltäter die Örtlichkeit und bedrohte den anwesenden 56-jährigen Mitarbeiter mit einem Schlagstock. Hierdurch erzwang der Täter die Herausgabe eines Bargeldbetrags in dreistelliger Höhe, mit dem er vom Tatort flüchtete.

Eine umgehende Nahbereichsfahndung der Polizei führte nicht zum Antreffen des Täters.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - 	männlich
   - 	ca. 20 bis 25 Jahre alt
   - 	deutschsprachig
   - 	bekleidet mit einer dunklen Baseballcap, dunkler Jacke mit 
     Kapuze oder Kapuzenpullover und dunklen Handschuhen

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise:

Wer hat gegen 22:00 Uhr und im Zeitraum davor die beschriebene Person in der Nähe des Tatorts in der Großen Straße gesehen?

Wer hat anderweitige Kenntnisse von der Tat oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Tel.: 04621-84311 oder per E-Mail an sg2.schleswig.kpst@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:18

    POL-FL: Drelsdorf / Haselund / Viöl: Einbrüche in Wohnungen, Hinweise erbeten

    Drelsdorf / Haselund / Viöl (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagmorgen (06.11.2025) bis Samstagabend (08.11.2025) kam es zu zwei Einbruchsversuchen und drei vollendeten Einbrüchen in Privatwohnungen im Bereich Drelsdorf, Haselund und Viöl. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits am Donnerstag, zwischen 05:45 Uhr und 17:00 Uhr, versuchten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:32

    POL-FL: Flensburg: Fahrzeug auf Großparkplatz beschädigt, Zeugen gesucht!

    Flensburg (ots) - Am Samstagmittag (08.11.2025) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten VW Touran auf dem Großparkplatz "Exe Flensburg" und entfernte sich hiernach vom Unfallort. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug gegen 13:15 Uhr in der äußersten Parkreihe des Parkplatzes, am Grünstreifen zur Straße "Zur Exe", abgestellt. Als dieser nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren