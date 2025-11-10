Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Fahrzeug auf Großparkplatz beschädigt, Zeugen gesucht!

Flensburg (ots)

Am Samstagmittag (08.11.2025) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen abgestellten VW Touran auf dem Großparkplatz "Exe Flensburg" und entfernte sich hiernach vom Unfallort.

Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug gegen 13:15 Uhr in der äußersten Parkreihe des Parkplatzes, am Grünstreifen zur Straße "Zur Exe", abgestellt. Als dieser nach nur fünfzehn Minuten zu dem Touran zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an beiden Türen der Beifahrerseite fest, die auf einen Kontakt mit einem anderen Fahrzeug schließen lassen.

Der oder die unbekannte Fahrzeugführer /-in entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers Flensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt: Wer kann Hinweise auf den oder die Verursacherin des Unfallschadens geben? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Tel.: 0461-4840 oder per E-Mail unter ved.flensburg.1pr@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell