Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Zeugenaufruf nach Beschädigung eines Fahrzeugs

Flensburg (ots)

Am Nachmittag des 23. Oktober 2025 (Donnerstag) kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer Streitsituation in der Neustadt in Flensburg, in deren Verlauf ein schwarzer BMW mutwillig beschädigt wurde.

Der Fahrer des BMW fuhr vom Seitenstreifen an, als ein E-Bike-Fahrer im Vorbeifahren gegen das Fahrzeug trat. Durch den Tritt entstand Sachschaden. Als der Fahrer des BMW die Polizei rufen wollte, flohen der Radfahrer und seine weibliche Begleitung. Der Radfahrer wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt mit hellem Bart und schwarzer Mütze. Die blonde Begleiterin soll ein Nasenpiercing getragen haben.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben bezüglich des Radfahrers oder seiner Begleitung machen? Zeugen und der Radfahrer werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst der Polizei Flensburg unter 0461 484 0 oder per Email unter VED.Flensburg.1PR@polizei.landsh.de zu melden.

