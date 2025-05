Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Erfurter Straße in Ichtershausen. Eine 27-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Gehweg in Richtung Arnstadt als ein 25-jähriger Fahrer eines Audi aus einer Grundstücksausfahrt fahren wollte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 27-Jährige kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Pkw sowie dem Fahrrad entstand Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. (jd)

