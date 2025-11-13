PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Vermisster 73-Jähriger angetroffen

Flensburg (ots)

Der seit dem frühen Donnerstagmorgen (13.11.2025) vermisste Harald M. konnte am Nachmittag durch Polizeibeamte am Flensburger Stadtrand angetroffen werden.

Die Polizeidirektion Flensburg bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien bei der Suche nach dem Vermissten.

Wir bitten um Löschung des übermittelten Lichtbildes.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

