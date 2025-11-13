POL-FL: Flensburg: Vermisster 73-Jähriger angetroffen
Flensburg (ots)
Der seit dem frühen Donnerstagmorgen (13.11.2025) vermisste Harald M. konnte am Nachmittag durch Polizeibeamte am Flensburger Stadtrand angetroffen werden.
Die Polizeidirektion Flensburg bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und der Medien bei der Suche nach dem Vermissten.
Wir bitten um Löschung des übermittelten Lichtbildes.
