Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mohrkirch
Ahneby: 17-Jähriger führt umgebautes Fahrzeug, Ermittlungsverfahren eingeleitet

POL-FL: Mohrkirch / Ahneby: 17-Jähriger führt umgebautes Fahrzeug, Ermittlungsverfahren eingeleitet
Mohrkirch / Ahneby (ots)

Am Dienstagabend (11.11.2025) wurde die Polizeistation Steinbergkirche über austretende Betriebsstoffe und aufsteigenden Qualm an einem Fahrzeug in der Gemeinde Ahneby informiert. Der Fahrzeugführer, der selbst die Einsatzkräfte informiert hatte, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Als die Polizeibeamten gegen 17:20 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, konnte der Austritt von Kühlflüssigkeit aus dem mit diversen Umbauten versehenen Mercedes festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde zu diesem Zeitpunkt mit einem Traktor behelfsmäßig abgeschleppt.

Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den hilfesuchenden Fahrzeugführer, da dieser das Fahrzeug zuvor im Bereich Mohrkirch bis zum Eintreten eines Motorschadens geführt habe. Der 17-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin war der Mercedes nicht zugelassen, wies keine Haftpflichtversicherung auf und verfügte über diverse nicht zugelassene Umbauten.

Die Polizeistation Steinbergkirche leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen entfernt.

