Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 25-Jähriger in Untersuchungshaft - Verdacht des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Cannabis

Schwerin (ots)

Gegen einen 25-jährigen tunesischen Staatsangehörigen wurde am gestrigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin ein Haftbefehl durch das Amtsgericht Schwerin erlassen. Dem Mann wird vorgeworfen, innerhalb weniger Tage zweimal mit Betäubungsmitteln und Cannabis angetroffen worden zu sein. Die bei den Kontrollen festgestellte Stückelung sowie die Menge und Vielfalt der Substanzen lassen nach derzeitigem Ermittlungsstand auf ein gewerbsmäßiges Handeltreiben schließen.

Der Tatverdächtige war zunächst am Montag, dem 01.12.2025, in einem Bekleidungsgeschäft eines Schweriner Einkaufscenters aufgefallen. Dort soll er versucht haben, Kleidungsstücke im Wert von rund 340 Euro zu entwenden. Im Rahmen der polizeilichen Durchsuchung stellten die eingesetzten Beamten bei ihm verschiedene Betäubungsmittel und Cannabis fest.

Am Mittwochabend, dem 03.12.2025, kontrollierten Polizeikräfte den Mann erneut in der Wismarschen Straße auf Höhe des Klöresgangs. Die Beamten waren dort im Rahmen verstärkter Präsenzmaßnahmen rund um den Marienplatz eingesetzt. Bei der Kontrolle wurden erneut Betäubungsmittel und Cannabis in szenetypischer Verpackung aufgefunden. Der 25-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell