Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Gelände des Hackschnitzelwerks

Gusenburg (ots)

Am Mittwoch, 24. September, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände des Hackschnitzelwerks in Gusenburg ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine Fußgängerin wurde von einem anliefernden LKW bei dessen Einfahrt in das Gelände der Holzschnitzelanlage erfasst und circa 30 Meter über den Asphalt mitgeschleift. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des LKW erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen und ein Gutachter beauftragt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Gusenburg, Grimburg und Hermeskeil mit circa 30 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit einem RTW, einem NEF, einem KTW und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell