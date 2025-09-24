PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl eines Fledermauserfassungsgeräts

POL-PPTR: Diebstahl eines Fledermauserfassungsgeräts
  • Bild-Infos
  • Download

Trier, Moselufer (ots)

In der Woche von Montag, dem 15. September, 18:15 Uhr, bis Montag, den 22. September, 15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter unterhalb der Autobahnbrücke Trier-Ehrang am Moselufer (Nähe der Straße Am Moselkai)ein hochwertiges akustisches Fledermauserfassungsgerät (Batcorder 3.1). Es entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Trier unter der E-Mail-Adresse: KDTrier.ZAb@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0651-983-43390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 12:27

    POL-PPTR: Zwei PKW-Diebstähle in Trier - Zeugen gesucht

    Trier (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag, 17. bis 19. September, entwendeten Unbekannte einen grauen Mercedes-Benz C220D, BJ 2018, Wert im unteren fünfstelligen Bereich, französische Kurzzeitzulassung (Kennzeichen beginnend mit der Buchstabenkombination "WW"), im Bereich eines größeren Parkplatzes des Weidengrabens, Nähe Uni-Gelände, in Trier. Der Halter stellte das Fahrzeug auf einem Parkplatz ab und ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:27

    POL-PPTR: Betrugsmasche an der Haustür: Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Pflegekasse aus

    Föhren und Hermeskeil (ots) - Am Mittwoch, den 10. September, versuchten Trickbetrüger gegen 14 Uhr in Hermeskeil und gegen 15 Uhr in Föhren vierstellige Summen Bargeld von älteren Menschen zu ergaunern. Sie gaben sich in beiden Ortschaften als Mitarbeiter der Pflegekasse aus und klingelten an verschiedenen Haustüren. Bei der Öffnung einer Haustüre in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren