Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl eines Fledermauserfassungsgeräts

Trier, Moselufer (ots)

In der Woche von Montag, dem 15. September, 18:15 Uhr, bis Montag, den 22. September, 15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter unterhalb der Autobahnbrücke Trier-Ehrang am Moselufer (Nähe der Straße Am Moselkai)ein hochwertiges akustisches Fledermauserfassungsgerät (Batcorder 3.1). Es entstand ein niedriger vierstelliger Sachschaden.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Trier unter der E-Mail-Adresse: KDTrier.ZAb@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0651-983-43390 zu melden.

