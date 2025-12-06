PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Festnahme im Bereich Betäubungsmittelkriminalität

Nordhausen (ots)

Am heutigen Tag fanden Einsatzmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit mehreren Unterstützungskräften im Großraum Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) sowie an weiteren Einsatzorten in Nordthüringen statt. Hintergrund waren Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes. Im Endergebnis wurden fünf Personen bei der Übergabe von mehr als einem Kilogramm Kokain vorläufig festgenommen. Bei der Übergabe der Rauschmittel führte ein Tatverdächtiger eine Schusswaffe mit sich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 10:51

    LPI-NDH: Berauscht unterwegs

    Nordhausen (ots) - Am Freitag führten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen, gegen 08:00 Uhr, im Nordhäuser Darrweg eine Verkehrskontrolle mit einem PKW-Fahrer durch. Hierbei konnten bei dem 41-jährigen Sangerhäuser drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein danach durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Darauf folgte die Eröffnung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens sowie eine Blutentnahme im Südharz Klinikum. Rückfragen ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 10:14

    LPI-NDH: Diebstahl von Fahrzeugteilen

    Nordhausen (ots) - In der Nacht zum Samstag überstieg ein bislang unbekannter Täter die Geländeumfriedung eines Autohandels in der Alten Leipziger Straße in Nordhausen. In der Folge demontierte er diverse Fahrzeugteile im Wert von mehreren Tausend Euro und entwendete diese. Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 08:21

    LPI-NDH: Einbruch in Bildungseinrichtung

    Nordhausen (ots) - Am Freitagabend, gegen 21:15 Uhr, wurden die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen wegen einer Einbruchsmeldung alarmiert. Kurz zuvor verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Büro in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Im Objekt wurden eine Türzarge sowie ein Computermonitor beschädigt und die Räumlichkeiten durchsucht. Zudem versuchten die Täter noch ein Rolltor im Außenbereich zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren