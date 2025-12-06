Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Festnahme im Bereich Betäubungsmittelkriminalität

Nordhausen (ots)

Am heutigen Tag fanden Einsatzmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen mit mehreren Unterstützungskräften im Großraum Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) sowie an weiteren Einsatzorten in Nordthüringen statt. Hintergrund waren Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes. Im Endergebnis wurden fünf Personen bei der Übergabe von mehr als einem Kilogramm Kokain vorläufig festgenommen. Bei der Übergabe der Rauschmittel führte ein Tatverdächtiger eine Schusswaffe mit sich.

