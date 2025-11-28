POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.
Hohenhameln (ots)
Fahrzeuge weckten die Begierde von Tätern.
Hohenhameln, Hermann-Löns-Straße, 26.11.2025, 16:30 Uhr bis 27.11.2025, 07:00 Uhr.
Die Täterschaft hatte sich in drei Fällen einen gewaltsamen Zugang zu geparkten Firmenfahrzeugen verschafft und daraus Arbeitsgeräte erbeutet. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Hohenhameln unter der Rufnummer 05128 409340 zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell