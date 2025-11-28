POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

Salzgitter (ots) - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Porsche. Salzgitter, Thiede, Frankfurter Straße, 26.11.2025, 09:30 bis 26.11.2025, 10:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass eine unbekannte Täterschaft von einem Parkplatz einen dort abgestellten grauen Porsche Boxster entwendet hatte und hierdurch einen Schaden in einer mindestens ...

mehr