POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Porsche.

Salzgitter, Thiede, Frankfurter Straße, 26.11.2025, 09:30 bis 26.11.2025, 10:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass eine unbekannte Täterschaft von einem Parkplatz einen dort abgestellten grauen Porsche Boxster entwendet hatte und hierdurch einen Schaden in einer mindestens hohen vierstelligen Summe verursacht hatte. Die Polizei kann zum Tatgeschehen aktuell keine ergänzenden Angaben machen und bittet Hinweisgebende, sich an die Polizei Thiede unter der Telefonnummer 05341 941730 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell