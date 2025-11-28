Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Handtaschenraubes.

Wolfenbüttel, Harztorwall, dortiger Fahrradweg, 24.11.2025 gegen 15:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein unbekannter Täter auf eine 60-jährige Fahrradfahrerin eingewirkt hatte. Konkret hatte der Täter die Frau geschubst. Aufgrund dessen verlor das Opfer ihr Gleichgewicht und kam mit dem Fahrrad zu Fall. Der Täter hatte versucht, die im Fahrradkorb befindliche Handtasche zu erbeuten.

Aus noch nicht bekannten Gründen ließ er jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete vom Tatort. Es kann hierbei nicht ausgeschlossen werden, dass ein Mann, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund Gassi ging, das Fluchtverhalten des Täters beeinflusst hatte.

In jedem Fall wird dieser Hundebesitzer von der Polizei als wichtiger Zeuge gesucht. Unmittelbar im Anschluss nach der Tat flüchtete der Täter ohne Beute mit einem Fahrrad.

Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 35 Jahre, kräftige Statur, ca. 175 cm groß.

Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell