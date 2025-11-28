PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Handtaschenraubes.

Wolfenbüttel, Harztorwall, dortiger Fahrradweg, 24.11.2025 gegen 15:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein unbekannter Täter auf eine 60-jährige Fahrradfahrerin eingewirkt hatte. Konkret hatte der Täter die Frau geschubst. Aufgrund dessen verlor das Opfer ihr Gleichgewicht und kam mit dem Fahrrad zu Fall. Der Täter hatte versucht, die im Fahrradkorb befindliche Handtasche zu erbeuten.

Aus noch nicht bekannten Gründen ließ er jedoch von seinem Vorhaben ab und flüchtete vom Tatort. Es kann hierbei nicht ausgeschlossen werden, dass ein Mann, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund Gassi ging, das Fluchtverhalten des Täters beeinflusst hatte.

In jedem Fall wird dieser Hundebesitzer von der Polizei als wichtiger Zeuge gesucht. Unmittelbar im Anschluss nach der Tat flüchtete der Täter ohne Beute mit einem Fahrrad.

Er wird wie folgt beschrieben:

Ca. 35 Jahre, kräftige Statur, ca. 175 cm groß.

Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 12:19

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

    Hohenhameln (ots) - Täter brachen Fahrzeuge auf. Hohenhameln, Weberstraße, 26.11.2025 gegen 23 Uhr. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft aus einem geparkten Transporter zahlreiche Baumaschinen entwendet hatte. Der Zutritt zum Fahrzeug erfolgte nach Einschlagen einer Scheibe. Der bisherige Schaden wird mit ca. 9000 EUR ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:16

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

    Salzgitter (ots) - Täterschaft verursachte Schaden nach Entwendung eines Transporters - Schaden in fünfstelliger Höhe. Salzgitter, Lebenstedt, Rudolf-Harbig-Straße/Neißestraße, 17.11.2025, 16:00 Uhr bis 27.11.2025, 20:40 Uhr. Die unbekannte Täterschaft hatte in dem genannten Zeitraum einen abgestellten blau weißen VW Crafter entwendet. Der Polizei liegen ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 09:43

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.11.2025

    Cremlingen (ots) - Anlagebetrug Cremlingen, 29.10.2025 bis 26.11.2025 Ein 66-Jähriger wurde über Social Media auf eine vermeintliche Anlagemöglichkeit aufmerksam. Diese versprach, dass er mit Bitcoin sein Vermögen vermehren könne. Über eine Messenger-App wurde der Mann schließlich kontaktiert und aufgefordert, eine App herunterzuladen. In dieser App legte er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren