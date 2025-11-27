Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 27.11.2025

Cremlingen (ots)

Anlagebetrug

Cremlingen, 29.10.2025 bis 26.11.2025

Ein 66-Jähriger wurde über Social Media auf eine vermeintliche Anlagemöglichkeit aufmerksam. Diese versprach, dass er mit Bitcoin sein Vermögen vermehren könne. Über eine Messenger-App wurde der Mann schließlich kontaktiert und aufgefordert, eine App herunterzuladen. In dieser App legte er sich ein Benutzerkonto an und überwies insgesamt einen mittleren fünfstelligen Betrag an verschiedene ausländische Konten.

Hinweis der Polizei:

Investieren Sie lediglich über seriöse, offizielle Börsen und Handelsplattformen. Prüfen Sie, um was für eine Plattform oder Unternehmen es sich handelt. Befindet sich der Firmensitz im Ausland, kann dies bereits ein Indiz für eine fragwürdige Investition sein. Die meisten unseriösen Anbieter locken zudem mit hohen Gewinnversprechen. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie vor der Investition bei der Verbraucherschutzzentrale nachfragen und das Angebot prüfen lassen

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell