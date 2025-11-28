PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

Hohenhameln (ots)

Täter brachen Fahrzeuge auf.

Hohenhameln, Weberstraße, 26.11.2025 gegen 23 Uhr.

Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft aus einem geparkten Transporter zahlreiche Baumaschinen entwendet hatte. Der Zutritt zum Fahrzeug erfolgte nach Einschlagen einer Scheibe. Der bisherige Schaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei Hohenhameln unter der Telefonnummer 05128 409340 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

