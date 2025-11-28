Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft verursachte Schaden nach Entwendung eines Transporters - Schaden in fünfstelliger Höhe.

Salzgitter, Lebenstedt, Rudolf-Harbig-Straße/Neißestraße, 17.11.2025, 16:00 Uhr bis 27.11.2025, 20:40 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft hatte in dem genannten Zeitraum einen abgestellten blau weißen VW Crafter entwendet. Der Polizei liegen aktuell keine Täterhinweise vor. Es können auch keine ergänzenden Angaben zur Tat gemacht werden. Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 053411897-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell