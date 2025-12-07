Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht in Kutzleben

Bad Langensalza (ots)

Am Samstagnachmittag wurde in der Mühlgasse in Kutzleben ein geparkter Pkw, Ford Mondeo, beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte gegen 16:20 ein Geräusch von zu Hause wahrgenommen. Als er sein Fahrzeug aufsuchte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange.

Am Unfallort wurde eine abgebrochene Spiegelschale eines bislang unbekannten Fahrzeugs aufgefunden. Diese dürfte vom Verursacher stammen. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich, ohne die erforderlichen Angaben zur Schadensregulierung zu hinterlassen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zu möglichen Zeugen nimmt die zuständige Polizeiinspektion entgegen.

