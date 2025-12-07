Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht in Kutzleben
Bad Langensalza (ots)
Am Samstagnachmittag wurde in der Mühlgasse in Kutzleben ein geparkter Pkw, Ford Mondeo, beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte gegen 16:20 ein Geräusch von zu Hause wahrgenommen. Als er sein Fahrzeug aufsuchte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange.
Am Unfallort wurde eine abgebrochene Spiegelschale eines bislang unbekannten Fahrzeugs aufgefunden. Diese dürfte vom Verursacher stammen. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich, ohne die erforderlichen Angaben zur Schadensregulierung zu hinterlassen.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zu möglichen Zeugen nimmt die zuständige Polizeiinspektion entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell