PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 05.12.2025 / 12:00 Uhr bis zum 06.12.2025 / 09:00 Uhr die Kennzeichen HIG-RH 483 von einem Pkw Renault. Dieser war in Heiligenstadt / Albert-Schweitzer-Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang zu den bereits gemeldeten Firmeneinbrüchen nicht auszuschließen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 09:41

    LPI-NDH: versuchter Einbruch Heiligenstadt

    Nordhausen (ots) - Am 06.12.2025 betraten unbekannte Täter in der Zeit von ca. 03:50 Uhr bis 04:20 Uhr in Heiligenstadt / Auf der Rinne das Gelände eines Komplexes, welcher aus mehreren Geschäfts- und Lagerhäusern besteht. Bei dem Gebäude des dortigen Autoteilehandels versuchten die Täter vergeblich, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Dabei wurde ein Schaden von etwa 3.000,-EUR verursacht. Anschließend überstiegen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 09:27

    LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Niederorschel

    Nordhausen (ots) - Am 06.12.2025 / 11:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld auf der L 1015 bei Niederorschel den 40jährigen Fahrer eines grauen Pkw Audi A4. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 09:05

    LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht in Kutzleben

    Bad Langensalza (ots) - Am Samstagnachmittag wurde in der Mühlgasse in Kutzleben ein geparkter Pkw, Ford Mondeo, beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte gegen 16:20 ein Geräusch von zu Hause wahrgenommen. Als er sein Fahrzeug aufsuchte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Am Unfallort wurde eine abgebrochene Spiegelschale eines bislang unbekannten Fahrzeugs aufgefunden. Diese dürfte vom Verursacher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren