Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kennzeichendiebstahl Heiligenstadt
Nordhausen (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 05.12.2025 / 12:00 Uhr bis zum 06.12.2025 / 09:00 Uhr die Kennzeichen HIG-RH 483 von einem Pkw Renault. Dieser war in Heiligenstadt / Albert-Schweitzer-Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ist ein Zusammenhang zu den bereits gemeldeten Firmeneinbrüchen nicht auszuschließen.
