Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: versuchter Einbruch Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am 06.12.2025 betraten unbekannte Täter in der Zeit von ca. 03:50 Uhr bis 04:20 Uhr in Heiligenstadt / Auf der Rinne das Gelände eines Komplexes, welcher aus mehreren Geschäfts- und Lagerhäusern besteht. Bei dem Gebäude des dortigen Autoteilehandels versuchten die Täter vergeblich, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Dabei wurde ein Schaden von etwa 3.000,-EUR verursacht.

Anschließend überstiegen die Täter den Zaun des danebenliegenden Auto- und Autoteilehandels. Die Täter rissen ein Schutzgitter vom Fenster des Verkaufsraumes und hebelten dieses anschließend auf. Der Bereich des Verkaufsraums wurde durchwühlt, aber augenscheinlich nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500,-EUR geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell