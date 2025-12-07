PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: versuchter Einbruch Heiligenstadt

Nordhausen (ots)

Am 06.12.2025 betraten unbekannte Täter in der Zeit von ca. 03:50 Uhr bis 04:20 Uhr in Heiligenstadt / Auf der Rinne das Gelände eines Komplexes, welcher aus mehreren Geschäfts- und Lagerhäusern besteht. Bei dem Gebäude des dortigen Autoteilehandels versuchten die Täter vergeblich, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Dabei wurde ein Schaden von etwa 3.000,-EUR verursacht.

Anschließend überstiegen die Täter den Zaun des danebenliegenden Auto- und Autoteilehandels. Die Täter rissen ein Schutzgitter vom Fenster des Verkaufsraumes und hebelten dieses anschließend auf. Der Bereich des Verkaufsraums wurde durchwühlt, aber augenscheinlich nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500,-EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 09:27

    LPI-NDH: berauschter Fahrzeugführer Niederorschel

    Nordhausen (ots) - Am 06.12.2025 / 11:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld auf der L 1015 bei Niederorschel den 40jährigen Fahrer eines grauen Pkw Audi A4. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 09:05

    LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht in Kutzleben

    Bad Langensalza (ots) - Am Samstagnachmittag wurde in der Mühlgasse in Kutzleben ein geparkter Pkw, Ford Mondeo, beschädigt. Der Fahrzeughalter hatte gegen 16:20 ein Geräusch von zu Hause wahrgenommen. Als er sein Fahrzeug aufsuchte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Am Unfallort wurde eine abgebrochene Spiegelschale eines bislang unbekannten Fahrzeugs aufgefunden. Diese dürfte vom Verursacher ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 07:00

    LPI-NDH: Nächtliche Schmiererei in Mühlhausen - Unbekannter Täter flüchtig

    Mühlhausen (ots) - In der Nacht von Freitag, 05.12., gegen 22:00 Uhr, auf Samstag, 06.12., wurde der Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Stülerstraße 3 in 99974 Mühlhausen durch einen bislang unbekannten Täter mit schwarzer Sprayfarbe beschmiert. Der Schriftzug "Spasst" wurde auf die Hausfassade aufgebracht. Die Sachbeschädigung wurde am Samstagnachmittag ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren