Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volltreffer bei Verkehrskontrolle

Roßleben (ots)

Am vergangenen Samstag kontrollierten Beamte der PI Kyffhäuser gegen 12:15 Uhr in der Bottendorfer Straße einen Pkw Daihatsu im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei dieser wurde festgestellt, dass der verantwortliche Fahrzeugführer vorhergehend den Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis im Straßenverkehr geführt hatte. Ein durchgeführter Drogentest schlug außerdem positiv auf die Einnahme chemischer Drogen an. Weiterhin waren die am Pkw verbauten amtlichen Kennzeichen am Vortag im Bereich Weimar entwendet worden. Der Daihatsu war folglich nicht zugelassen bzw. vesichert. Bei weiterer Nachschau konnte nun noch eine weitere Kennzeichentafel aufgefunden werden, die ebenfalls am Vortag im Bereich Sömmerda abhanden gekommen war. Es eröffnete sich somit Tatverdacht wegen diverser Verkehrs- sowie Eigentumsdelikte.

Der Verdächtige wurde durch die Beamten ins nächste Krankenhaus gebracht, wo an ihm durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Pkw Daihatsu wurde durch die Polizei vor Ort sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell