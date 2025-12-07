Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Parkrempler geflüchtet

Nordhausen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es, gegen 16:30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Reichsstraße in Nordhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei waren zwei PKW bei ihren Ausparkvorgängen zusammengestoßen. Nach einem kurzen Gespräch der beiden Beteiligten entfernte sich der eine Beteiligte mit seinem schwarzen Mercedes Geländewagen pflichtwidrig vom Unfallort. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein und bitten Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeug oder Fahrer machen können, sich bei der Polizei Nordhausen unter 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0317405/2025

