Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Batterien aus Ampeln entwendet

Bollstedt (ots)

Am Silberrasen wurde durch ein Unternehmen eine Ampelanlage an einer Baustelle eingerichtet. Diese Lichtzeichenanlagen weckten Begehrlichkeiten bei Dieben, die in der Zeit von Samstag 13.30 Uhr und Sonntag 10.40 Uhr die Batterien entwendeten. Mit dem Beutegut im Wert von etwa eintausend Euro entfernten sich die Täter vom Tatort. Vermutlich hatten sie zum Abtransport der sechs Batterien ein Fahrzeug genutzt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0317667

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell