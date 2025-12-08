Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugteile eines Lkw demontiert und entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zu Sonntag machte sich ein bislang unbekannter Täter auf einem Firmengelände in der Flinsberger Straße an einer Sattelzugmaschine zu schaffen. Der Unbekannte demontierte Fahrzeugtüren, Motorhaube, Scheinwerfer sowie weitere Fahrzeugteile und entwendet diese in weiterer Folge. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf einen Wert in Höhe von schätzungsweise etwa 20.000 Euro. Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat am Sonntag, zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr.

Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wem sind in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0317829

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell