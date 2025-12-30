PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Derneburg

Hildesheim (ots)

HOLLE - (jpm) Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (30.12.2025) am Bahnhof Derneburg einen Fahrkartenautomaten gesprengt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde die Detonation gegen 01:35 Uhr von einem Zeugen wahrgenommen. Anschließend soll ein weißer VW Golf vom Bahnhof in Richtung Astenbeck/B6 davongefahren sein. Der Zeuge alarmierte die Polizei, worauf umgehend mehrere Streifenwagen in Richtung Holle ausrückten.

Vor Ort wurde der beschädigte Automat festgestellt. Eine intensive Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Ob diese Beute gemacht haben, ist derzeit nicht bekannt.

Vor dem Hintergrund, dass der Fahrkartenautomat nicht stromlos geschaltet werden kann und die Zugänge zu den Gleisen an diesem vorbeiführen, ist der Bahnhof gegenwärtig gesperrt und wird von Kräften der Bundespolizei bewacht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können und bislang noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

