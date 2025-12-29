PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Weihnachtsmarkt Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - Am 28.12.2025 gegen 19:10 Uhr ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in Alfeld gekommen, auf welchem sich der hiesige Weihnachtsmarkt befindet. Zeugen meldeten der Polizei, dass es zwischen einer unbekannten männlichen Person und einer unbekannten Gruppe zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung des PK Alfeld entfernten sich alle Beteiligten von der Örtlichkeit und konnten im Nahbereich nicht festgestellt werden. Auf Grund der Zeugenaussagen hat die Polizei gegen alle Beteiligten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, bzw. gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Etwaige Geschädigte oder Personen die Angaben zum Sachverhalt bzw. zu den unbekannten Beteiligten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld, unter 05181/80730 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

